«مهدي» يقترح تنظيم أسبوع ثقافي بين الإسكندرية وأبو ظبي

اقترح محافظ الأسكندرية ورئيس المجلس الثقافي اللواء طارق مهدي، تنظيم أسبوع ثقافي متبادل بين مدينة أبو ظبي والإسكندرية، يتضمن أعمالا أدبية وفنية وغنائية وبحوث حضارية وندوات علمية.

وقال مهدي، خلال لقائه الأحد، مع الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وعضو المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، إنه من المقرر دعم مكتبة بلدية الإسكندرية وإعادتها للحياة مرة أخرى، كما تم اقتراح عمل كتاب إماراتي مطبوع يتم فيه عرض أهم المؤلفات التي صدرت بدولة الإمارات ويعرض بالإسكندرية على أن يكون مواكبا للأسبوع الثقافي المقرر.

من جهته، أعرب الدكتور جمال السويدي عن إعجابه بالتغيير الكبير الذي حدث في الإسكندرية منذ عام 2002 وحتى الآن، موضحا أن المركز تم إنشاؤه عام 1994 وتتمحور رسالته حول انتهاج منطق استراتيجي واقتراب رشيد في التعامل مع القضايا المحورية والملحة في الحاضر والمستقبل، إضافة إلى الاهتمام بالتخصصات الأكاديمية والعلمية والسعي إلى الارتقاء بها.

وأكد أنه خلال 20 عاما منذ تأسيس المركز وحتى الآن استضاف المركز ما يفوق 800 حدث بما فيه 415 محاضرة، هذا بخلاف الرسائل والبحوث حول متخذي القرار، وهناك العديد من سبل التعاون بين المركز ومكتبة الإسكندرية من خلال تبادل الباحثين والدراسات والبحوث ، كما أن هناك تعاونا مع أكثر من 72 جهة عربيبة وعالمية أخري.

وذكر السويدي أنه منذ عام 1945 لم يقام منتدى ثقافي عربي على الرغم من أن جميع دول العالم قامت بعمل منتديات ثقافية عدا الدول العربية.

حضر الإجتماع أعضاء المجلس الثقافي بالإسكندرية ولفيف من أساتذة الجامعة والإعلاميين ، وذلك لبحث سبل التعاون بين المركز الإماراتي والمحافظة وتدعيم سبل التعاون بين البلدين مصر والإمارات.