«شكري» يلتقي بأعضاء البعثة المصرية الدائمة في نيويورك

التقي وزير الخارجية سامح شكري يوم ٢٨ سبتمبر بأعضاء البعثة المصرية الدائمة لدي الامم المتحدة بحضور المندوب الدائم السفير عمرو ابو العطا، حيث قدم لهم الشكر علي الجهد الكبير الذي بذله أعضاء البعثة في التحضير المتميز لزيارة السيد رئيس الجمهورية ورئاسة وفد مصر في اعمال الشق رفيع المستوي للدورة رقم ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطلب شكري، من أعضاء البعثة باستمرار بذل أقصي الجهد الممكن لصيانة مصالح مصر الوطنية في القضايا المطروحة علي أجندة الأمم المتحدة خاص وقضايا التنمية والمعلوماتية والتغير المناخي ونزع السلاح والمشاركة في عمليات حفظ السلام، والعمل علي الحصول علي أكبر عدد ممكن من تأييد الدول الأعضاء في الامم المتحدة لترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الامن للعام ٢٠١٦-٢٠١٧.