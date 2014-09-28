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السياحة تروج لمشروع نقل سياحي جماعي عبر مواقع التواصل

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السياحة تروج لمشروع نقل سياحي جماعي عبر مواقع التواصل السياحة تروج لمشروع نقل سياحي جماعي عبر مواقع التواصل

وزير السياحة هشام زعزوع

دشنت وزارة السياحة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان “أتوبيس النقل السياحي الجماعي ” للترويج لمشروع النقل السياحي الجماعي  حيث تواصل أتوبيسات شركة للسياحة تقديم خدمة النقل الجماعي السياحي  من أرض المعارض إلى الجامعة الامريكية وجامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة بسعر موحد للتذكرة بقيمة عشر جنيهات .

   الجدير بالذكر أن المرحلة الاولى  بدأت بواقع 20 أتوبيس  سيتم زيادتها إلى 50 أتوبيس في ذروة الموسم ، علما أن المسار ( أ ) للخط الأول يربط بين دائري القاهرة الجديدة ومدينة نصر ويتكون من 7 محطات رئيسية تبدأ من المحطة الرئيسية بأرض المعارض مروراً بنادي السكة ثم التقاطع مع الدائري ثم مبني جهاز القاهرة الجديدة ثم المحكمة ثم تقاطع محور 77 مع شارع التسعين ثم الجامعة الامريكية وجامعة المستقبل.

ويبدأ المسار (ب) من الخط الأول الجامعة الامريكية وتقاطع التسعين الشمالي مع شرق الياسمين مروراً بمحطة محور السادات حتى التقاطع الدائري ثم مكرم عبيد ثم عباس العقاد ثم الطيران وصولاً للمحطة الرئيسية بأرض المعارض وتستغرق الرحلة 50 دقيقة لكل مسار .

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