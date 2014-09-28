سقوط قذائف هاون على الجانب التركي من الحدود السورية

سقطت 3 قذائف هاون، على أحد البيوت ببلدة “ألانيورت” في فضاء “سوروج” بولاية أورفا التركية، المتاخمة للحدود السورية، أدت إلى إصابة ٣ أشخاص.

وذكرت وكالة الأناضول، أن القذائف سقطت خلال مواجهات محتدمة بين عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، ومجموعات كردية في مدينة عين العرب (كوباني)، بمحافظة حلب السورية.

وبحسب الأنباء الواردة، فإن المصابين نقلوا إلى مستشفى سوروج الحكومي، لافتا أن إصاباتهم متوسطة.

وفي ذات السياق، غادر سكان بلدة “ألانيورت”، المنطقة، هاربين إلى المناطق المجاورة الأكثر أمنا، واتخذت قوات الأمن تدابير أمنية مكثفة، من أجل توفير الحماية للسكان.