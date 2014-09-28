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أوباما: واشنطن أساءت تقدير تهديدات داعش

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أوباما: واشنطن أساءت تقدير تهديدات داعش أوباما: واشنطن أساءت تقدير تهديدات داعش

أوباما

اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بأن الولايات المتحدة لم تسئ فقط تقدير تهديدات المتشددين الذين يسعون لإقامة الخلافة الإسلامية المزعومة لكنها أيضًا بالغت في تقييم إمكانيات الجيش العراقي في التصدي للتنظيم الإرهابي.

وأضاف أوباما ـ في مقابلة مع محطة “سي بي اس” الأمريكية ـ إنه خلال فترة الحرب في العراق تمكنت القوات الأمريكية بمساعدة العشائر السنية العراقية من سحق عناصر تنظيم القاعدة وإجبارهم على التراجع واللجوء إلى الاختباء.

غير إنه من خلال الفوضى التي صاحبت فترة الحرب الأهلية في سوريا، تمكنت تلك الجماعات من استغلال المناطق غير الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وأعادوا تنظيم صفوفهم واستفادوا من هذا الوضع.

ووصف أوباما حالة الدمار التي تعيشها سوريا بمثابة نقطة جذب للعناصر الجهادية من كافة أنحاء العالم، وأكد أن استخدام القوة العسكرية أمر ضروري لتقليض قدرات داعش مع ضرورة العمل على وقف مصادر تمويل التنظيم والحد من تدفق العناصر الارهابية الاجنبية من والى سوريا والعراق.

أ ش أ

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