مذكرة تُطالب بعزل نادى هيئة تدريس الإسكندرية لمخالفته القانون

أرسلت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية مذكرة رسمية إلى اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، تطلب منه إصدار قرار بعزل مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية الحالى، نظراً لارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وكشفت المذكرة التى أرسلها الدكتور محمد عثمان أبوالمجد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بتاريخ 22 سبتمبر الجارى للمحافظ، أنه بناء على فحص اللجنة المشكلة من المديرية لفحص الشكاوى المقدمة ضد نادى أعضاء هيئة التدريس، توجد بعض الملاحظات المالية التى يمارسها مجلس الإدارة للرد عليها، وجاء الرد غير مستوفى على هذه الملاحظات.

وأوضحت المذكرة أن النادى ارتكب مخالفات من بينها توكيل محامين لمتابعة بعض الأعضاء المقبوض عليهم، وصرف أتعاب محاماة من أموال النادى، فضلاً عن توكيل محامين للدفاع عن أعضاء متهمين فى قضايا تمس أشخاصهم لا صفتهم، ما يعد إهدارا للمال العام.

وقالت المذكرة إن النادى خالف نص القانون رقم 84 لسنة 2003 بقيامه بتأجير صالة الألعاب الرياضية بغرض تحقيق ربح مادى.

وطالبت المذكرة المحافظ اللواء طارق المهدى بالموافقة على عزل مجلس إدارة النادى الحالى برئاسة الدكتور عمر السباخى، وتعيين الدكتور محمد هشام سعودى، عميد كلية الفنون الجميلة السابق، مديراً مفوضاً للجمعية لمدة 60 يوماً لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتسيير أمور النادى فى كل ما هو مهم وضرورى.

كان عدد من مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية تقدموا بشكوى إلى مديرية التضامن الاجتماعى ضد باقى مجلس إدارة النادى.

من جهته، قال الدكتور عمر السباخى، رئيس مجلس الإدارة إنه لم يصله أى قرار رسمى من المحافظ حتى الآن بعزله وتعيين مفوض بدلاً منه لإدارة شؤون النادى.

وأوضح «السباخى» لـ«المصرى اليوم» أنه لم يرتكب أى مخالفات مالية أو إدارية، وأن لديه 11 عضواً بالنادى محبوسين حتى الآن، وتم الإفراج عن اثنين منهم بعد سجن 9 أشهور دون أى ضمانات مالية على الإطلاق، وأن توكيل محامين على حساب النادى كان لمعرفة هل الأعضاء يلقون معاملة آدمية وحقوقية، كما هو معروف ومنصوص عليه فى القانون أم لا.