رويترز: سيارة ملغومة تستهدف قاعدة للحوثيين في اليمن وسقوط عشرات الضحايا

قالت مصادر قبلية، ومحلية باليمن إن سيارة ملغومة انفجرت في مستشفى يستخدم قاعدة لجماعة الحوثيين الشيعة باليمن يوم الأحد، مما أدى إلى مقتل أو إصابة العشرات.

وأضافت المصادر، أن الهجوم وقع في محافظة مأرب إلى الشرق من العاصمة صنعاء.

وسيطر مقاتلو الحوثيين، على صنعاء في 21 سبتمبر، بعد أربعة أيام من القتال مع جنود موالين لحزب الإصلاح السني. ويرفض المقاتلون منذئذ الخروج من العاصمة على الرغم من توقيع اتفاق مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإشراكهم في الحكومة.

ويمثل الاستقرار في اليمن أولوية للولايات المتحدة ولحلفائها في الخليج العربي نظرا لموقعها بجوار السعودية وإشرافها على خطوط ملاحية مهمة تمر عبر خليج عدن.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأحد ان الوضع في اليمن يمثل تهديدا للأمن الدولي مشيرا إلى ان رفض الحوثيين إنهاء سيطرتهم على العاصمة حطم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.