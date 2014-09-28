غدًا.. افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر

يفتتح المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، غدًا الأثنين، مجمع محاكم مجلس الدولة بالمقر القديم للمجلس المحلى الشعبى لمحافظة الأقصر.

ويحضر حفل الافتتاح، المستشار محمد زكي موسى أمين عام مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس واللواء طارق سعد الدين محافظ الاقصر و اللواء منتصر أبوزيد مدير الأمن.

ويشمل المقر الجديد، دائرتين للقضاء الإدارى وتختص الدائرة الأولى بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الموظفين من تعيين وترقية وتسوية ونقل مكانى وندب والفصل بغير الطريق التأديبى ورصيد الإجازات وغيرها، فيما تختص الدائرة الثانية بشئون الأفراد وكل منازعة تكون الجهة الإدارية طرفا فيها مثل الطعون الضريبية وقرارات الإزالة والطعون الانتخابية وغيرها.

و المقر الجديد بالأقصر، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتخصيصه لمجلس الدولة بهدف تخفيف عبء التقاضي علي مواطني محافظة الأقصر والحد من انتقالهم الي محافظة قنا لرفع الدعاوي ومتابعة سيرها وخوض مراحل التقاضي المختلفة.