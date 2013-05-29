سفير فلسطين لدى مصر يبحث فى لبنان مشاكل الفلسطينيين النازحين من سوريا

توجه سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية الدكتور بركات الفرا اليوم الأربعاء، إلى بيروت فى زيارة للبنان تستغرق أربعة أيام فى إطار تحرك فلسطينى لبحث مشاكل الفلسطينيين النازحين من سوريا .

وكان "زكريا الأغا" رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عقد اجتماعا مع الفصائل الفلسطينية فى دمشق وعدد من المسئولين السوريين لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وكيفية تخفيف المعاناة عنهم، والجهود التى تبذل من أجل تحييد المخيمات من الصراع الدائر والحفاظ على خصوصيتها .

يذكر أن العشرات من الفلسطينيين النازحين من سوريا تظاهروا فى الأسابيع الماضية أمام مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة للمطالبة بمساواتهم مع اللاجئين السوريين المتواجدين فى مصر وتسجيلهم بالمفوضية العليا للاجئين وطالبوا بدور أكبر للسفارة الفلسطينية بالقاهرة .