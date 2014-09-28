بالصور.. ضبط 124 قضية مرافق خلال حملة أمنية بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، فى ضبط 124 قضية مرافق خلال حملة أمنية لازالة التعديات وتنفيذ قرارات الازالة بشوارع مدينة أسيوط، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط نحو معاونة الأجهزة الإدارية للمحافظة وتنفيذ إزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة السير بالشوارع إمام المركبات والمارة وللقضاء علي ظاهرة انتشار الباعة الحائلين.

حيث قامت الحملة الأمنية، التي أعدتها المديرية لتنفيذ قرارات الإزالة بمختلف شوارع مدينة أسيوط اليوم بإزالة التعديات والمخالفات بمعاونة أجهزة المحافظة وقوات نظامية وبحثية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 124 قضية مرافق عامة تنوعت ما بين “إزالة حاجز أسمنتي ، إزالة فرش خضار، إدارة منشأه بدون ترخيص، إزالة حاجز حديدي ، أشغال طريق ، إزالة غرز ، نظافة عامة ، رفع عربات خشب يد وكارو وفتارين ، ومضبوطات مختلفة “موازين ـ كراسي ـ ترابيزات”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين، وجاري استمرار الحملات.