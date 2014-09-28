أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. ضبط 124 قضية مرافق خلال حملة أمنية بأسيوط

Google+ Print
بالصور.. ضبط 124 قضية مرافق خلال حملة أمنية بأسيوط بالصور.. ضبط 124 قضية مرافق خلال حملة أمنية بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، فى ضبط 124 قضية مرافق خلال حملة أمنية لازالة التعديات وتنفيذ قرارات الازالة بشوارع مدينة أسيوط، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط نحو معاونة الأجهزة الإدارية للمحافظة وتنفيذ إزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة السير بالشوارع إمام المركبات والمارة وللقضاء علي ظاهرة انتشار الباعة الحائلين.

حيث قامت الحملة الأمنية، التي أعدتها المديرية لتنفيذ قرارات الإزالة بمختلف شوارع مدينة أسيوط اليوم بإزالة التعديات والمخالفات بمعاونة أجهزة المحافظة وقوات نظامية وبحثية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 124 قضية مرافق عامة تنوعت ما بين “إزالة حاجز أسمنتي ، إزالة فرش خضار، إدارة منشأه بدون ترخيص، إزالة حاجز حديدي ، أشغال طريق ، إزالة غرز ، نظافة عامة ، رفع عربات خشب يد وكارو وفتارين ،  ومضبوطات مختلفة “موازين ـ كراسي ـ ترابيزات”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين، وجاري استمرار الحملات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا