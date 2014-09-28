أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالفيديو.. سويسرية في رحلة برية: شربت دم «الثعبان» وسبحت مع التماسيح

Google+ Print
بالفيديو.. سويسرية في رحلة برية: شربت دم «الثعبان» وسبحت مع التماسيح بالفيديو.. سويسرية في رحلة برية: شربت دم «الثعبان» وسبحت مع التماسيح

«هل أنت مجنونة؟!».. هكذا كان رد فعل أصحابها عندما أبلغتهم برحلتها قبل 4 سنوات بالسير على الأقدام لآلاف الأميال حول العالم، منذ يونيو 2010.

سارة ماركيز، 42 عاما، من سويسرا، قضت 3 سنوات سيرا على الأقدام لمسافة تبلغ 10 الآف ميل، أي ما يعادل 16093 كيلومترا، من سيبيريا، عبر صحراء جوبي، إلى الصين ولاوس وتايلاند، ثم استقلت مركبة نقل بضائع من بريسبان، ومنها إلى أستراليا.

واجهت ماركيز، حسب روايتها لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، التى نشرتها الأحد، مشاعر الخوف وحدود القدرة على التحمل والاعتماد على الذات وتجربة السفر في الطبيعة بالنسبة لأنثى وحيدة، مشيرة إلى اضطراها للسباحة في نهر ممتليء بالتماسيح الشرسة للعبور إلى الجهة المقابلة.

وتحديدا في 20 يونيو 2010، الذي وافق عيد ميلادها الـ38، توجهت ماركيز إلى أول يوم في رحلتها سيرا بالأحذية لمسافة تصل إلى 20 ميلا في اليوم، حاملة مطواة كبيرة، ومضادات حيوية، وزيت شجرة الشاي لتدليك قدميها، وشاحن بالطاقة الشمسية، ومنارة، وهاتف «بلاك بيري»، لقدرته على العمل عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة.

وتقول الصحيفة إنه السير خلال درجات الحرارة الشديدة في شمال أستراليا، تعلمت ماركيز درسا من الحياة البرية في كيفية الحفاظ على درجات حرارة باردة، حيث قضت 8,700 ميلا سيرا على الأقدام في استراليا فقط.

وفي الأشهر الدافئة، أكلت ماركيز السحالي وفي الأشهر الباردة، عندما اختبأت الزواحف، كانت تعيش على اليرقات التي تعيش في جذور الأشجار، وإذا تعثر وصولها إلى الماء، كانت تشرب من دم الثعبان.

حاولت ماركيز، خلال رحلتها، التقليل من الاتصال البشري، وتعمدت إخفاء أنوثتها بارتداء ملابس فضفاضة ونظارات الكبيرة، وتخبئة شعرها في قبعة كبيرة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا