بالصور.. سيدة أسترالية تعمل مصممة مواقع بالنهار .. و«حصان» ليلا

هوايتها ليست ركوب الخيل، ولكن أن تكون هي الحصان نفسه، «ليان»، سيدة أسترالية، في الأربعين من عمرها، تعمل مصممة مواقع إلكترونية بالنهار، وعندما يأتي المساء ترتدي زي الحصان وتركض مثله في الشارع.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، السبت، تغير ليان اسمها إلى «شيان» عندما يحل الليل وترتدي زي الحصان بالكامل المكون من اللجام والسرج والحدوة، كما ترتدي قبعة على شكل وجه حصان.

ورغم أن عادتها تبدو غريبة، فإن ليان تصر على أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرح، ولكنها تجربة ذاتية تأخذها إلى «مكان ممتع حيث يمكنها الشعور بالحرية والاسترخاء».

وتابعت ليان: «عندما أقود عربة الحصان، أشعر وكأنني أكثر حرية، فالأمر يتعلق بكيفية التعبير عن نفسي».

وتتولى صديقتها جريس مهمة ترويض ليان، عندما تصبح حصانا، حيث تقود جريس العربة وتركض ليان كالحصان وسط شوارع المدينة المحيطة بها دون أي خجل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليان من محبي الحيوانات، وتمتلك العديد من الخيول الحقيقية، وتقول إنها ترى الخيول جميعا على قدم المساواة.