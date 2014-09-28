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بالصور.. زعيم كوريا الشمالية في مواقف «طريفة»: يدخن في مستشفي و يحتضن عنزة

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أثار اختفاء الرئيس الكوري الشمالي، كيم يونج أون، عن الأنظار لأكثر من 3 أسابيع، تساؤلات بشأن صحة الزعيم الشاب، الذي يعاني من السمنة المفرطة، وشوهد، في يوليو الماضي، وهو يعرج ويمشي بصعوبة، أثناء قيامه بإحدى جولاته المحلية.

ففي حين أعربت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية عن اعتقادها بأن الزعيم الكوري الشمالي، 31 عامًا، يعاني من مرض «النقرس»، أكدت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، الجمعة الماضي، أن كيم مريض، لكنها لم تحدد بأي مرض.

وكانت آخر مرة ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي، في 3 سبتمبر الجاري، أثناء حضوره حفلا غنائيا لأحد أشهر الفرق الموسيقية في كوريا الشمالية، ومنذ ذلك الوقت لم تعرض أي أنشطة متعلقة به في وسائل الإعلام، مما أثار تكهنات بشأن حالته الصحية.

وكان كيم يونج أون، تسلم مقاليد السلطة في بلاده بعد وفاة والده، كيم يونج إيل في ديسمبر 2011، ليتولي قيادة الدولة المنعزلة.

ونشرت صحيفة «تليجراف» البريطانية مجموعة من الصور «الغريبة» للزعيم الكوري الشمالي الشاب، الذي يوصف بـ«الديكتاتور»، نختار منها الـ10 «الأطرف».

North Korean leader Kim Jong-un visits the Chonji Lubricant Factory in North Korea. The paper said Kim called for efforts to improve international competitiveness of North Korean products.

الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونج أون، يبتسم لدى زيارته لمصنع «تشونجي» لزيوت التشحيم في كوريا الشمالية، وطالب كيم، خلال الزيارة، برفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات الكورية الشمالية على مستوى العالم.

North Korean leader Kim Jong-un has been missing from the public eye for weeks

كيم يونج أون يختبر جودة أحد الأسرّة، أثناء تفقده لمجموعة جديدة من الشقق التي بُنيت للعلماء الكوريين الشماليين.

North Korean leader Kim Jong-Un waves while in a boat during his visit to the Wolnae Islet Defence Detachment in the western sector of the front line, which is near Baengnyeong Island of South Korea

مجموعة من الجنود يحاولون دفع قارب يحمل الزعيم الكوري الشمالي الشاب باتجاه جزيرة وولناي، قرب الحدود مع كوريا الجنوبية.

North Korean leader Kim Jong-un smiles while enjoying a ride at the Rungna People's Pleasure Ground in Pyongyang The North Korean leader, along with his wife Ri Sol-ju, attended a ceremony to mark the completion of the amusement park.

الابتسامة تعلو وجه كيم يونج أون يلهو في أحد ألعاب مدينة ترفيهية جديدة في العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج، لدى حضوره وقرينته، ري سول جو، احتفالًا بالانتهاء من تشييد هذه المدينة.

Kim Jong-un in pictures

الزعيم الكوري الشمالي خلال لقائه نجم كرة السلة السابق، دينيس رودمان، في بيونج يانج، في 7 سبتمبر 2013، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.،وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الكوري واللاعب الشهير تناولا العشاء معًا وتابعا مباراة لكرة السلة.

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

علقت «تليجراف» على هذه الصورة بقولها إن «هؤلاء الأطفال بكوا من فرط السعادة مع وصول كيم إلى اتحاد الأطفال الكوري»، ويبدو أن التعليق ينطوي على نوع من السخرية، إذ أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن البكاء بشدة يعد أمرًا إجباريًا في بعض مراسم هذه الدولة المنعزلة، وأن من يتخلف عنه يلقى عقابًا رادعًا.

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

أطفال كوريون شماليون انخرطوا في البكاء لدي استقبالهم زعيم بلادهم في معسكر للأطفال في بيونج يانج.

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

علقت «تليجراف» على الصورة بالقول: «حتى العنزة بدت مبتسمة لزيارة كيم لإحدى المزارع».

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

الزعيم الكوري الشمالي لم يطفئ سيجارته لدى زيارته لأحد المستشفيات في بلاده.

North Korean leader Kim Jong-Un (front L) visits Kyongsang Kindergarten July 2012

كيم يونج أون يداعب طفلة خلال تفقده أحد دور رياض الأطفال في مقاطعة كيونجسانج.

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