بعد مريم المنصوري..حسناء بريطانية تقود مقاتلة لضرب «داعش»

بعد أن سجلت الإماراتية مريم المنصوري، سابقة في كونها أول امرأة إماراتية تشارك في الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش»، في سوريا يبدو أن قائدة طائرة حربية بريطانية ستحذو حذوها.

وفي حين بقيت هويتها طي الكتمان، قادت هذه الجندية البريطانية السبت، مقاتلة بريطانية انطلقت من قبرص باتجاه العراق، من دون أن تقصف هذه المرة، بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن مقاتلتين بريطانيتين حلقتا في أجواء العراق، السبت، في أول مهمة لهما، منذ أن صدق البرلمان البريطاني على توجيه ضربات ضد متشددي تنظيم «داعش» هناك.

وقال شاهد من وكالة «رويترز» في قاعدة «أكروتيري» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص إن مقاتلتين من نوع تورنادو أقلعتا من القاعدة الساعة، وعادتا بعد أكثر من سبع ساعات، ولم يتضح على الفور إن كانتا نفذتا أي ضربات جوية.

يذكر أن طلعة، السبت، هي الأولى التي تحلق فيها طائرات بريطانية فوق العراق للقيام بدور عسكري منذ سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق في يونيو وإعلانها قيام خلافة على الأراضي التي استولت عليها في العراق وسوريا.