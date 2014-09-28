سحب 800 عينة من عجول «كرواتيا» للكشف عن الهرمونات

بدأت معامل معهد بحوث صحة الحيوان، التابع لمركز البحوث الزراعية، سحب 800 عينة من العجول المستوردة من كرواتيا، بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية، للتأكد من خلوها من الهرمونات، بعد شكاوى عدد من منتجي اللحوم، فيما أكد الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن عملية سحب العينات مجرد إجراء احترازي، للطمأنة فقط، مبررا ذلك بأن الاتحاد الأوروبي لا يسمح بحقن الحيوانات الحية بالهرمونات المحفزة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الهيئة تحظر استيراد العجول الحية من أي منشأ عالمي طالما تستخدم هرمونات النمو في عمليات تسمين العجول، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة موسعة من وزراتي الزراعة والصحة لإعادة فحص العجول المتواجدة حاليا في مجزر البساتين بالقاهرة.

يأتي ذلك فيما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة المستوردين بافتعال أزمات لتصفية الحسابات بهدف احتكار أسواق اللحوم لصالح شركات معينة، مشيرة إلى أن مافيا اللحوم تمارس خططًا للضغط على الحكومة لتوجيه سوق الاستيراد لصالح الكبار، وهو ما ترفضه وزارة الزراعة، طبقا لدورها في تحقيق التوازن في أسواق بيع اللحوم.

وأشارت المصادر إلي أن مستوردي اللحوم يلجأون إلى تنفيذ مخططات خلال المواسم والأعياد للحصول علي مكاسب خيالية من تسويق اللحوم من جانبهم.