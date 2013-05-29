نائب "أردوغان": على "حزب الله" تغيير اسمه إلى "حزب الشر"

قال نائب رئيس الوزراء التركى "بكر بوزداغ"، إنه على "حزب الله" اللبنانى الذى يوالى الرئيس السورى "بشار الأسد" فى حربه ضد شعبه، أن يغير اسمه إلى "حزب الشر"، نظراً لما يقوم به الحزب من أعمال قتل بحق النساء والأطفال وكبار السن الأبرياء.

وأضاف "بوزداغ" فى تصريحات نقلتها صحيفة "توركيش ويكلى"، أن القرآن الكريم قد حرم العنصرية، إلا أن البعض لا يزالون يستخدمون العنصرية كذريعة لقتل إخوانهم المسلمين، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تتعرض فيه سوريا إلى خطر الحرب الطائفية بين النظام البعثى والمعارضة السنية، فإن حزب الله اللبنانى اتخذ قرارا بالوقوف فى صف الرئيس السورى "بشار الأسد".