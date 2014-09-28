أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محلب يصدر قرارًا بتولي هشام عبد المحسن القيام بعمل أمين المجلس القومي للإعاقة

Google+ Print
محلب يصدر قرارًا بتولي هشام عبد المحسن القيام بعمل أمين المجلس القومي للإعاقة محلب يصدر قرارًا بتولي هشام عبد المحسن القيام بعمل أمين المجلس القومي للإعاقة

إبراهيم محلب

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي هشام عبد المحسن قنديل – رئيس قطاع بوزارة التضامن الاجتماعي – القيام بعمل أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، لحين إتمام إجراءات تعيين أمين عام للمجلس، خلفاً للدكتور حسام الدين المساح، الذي قبلت استقالته مؤخرًا.

تجدر الإشارة إلى أن هشام عبد المحسن، هو أحد أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، وأحد المعاقين حركياً، وسبق له القيام بهذه المهمة.

ويأتي ذلك في إطار إهتمام بملف ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تحقيق مطالبهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تطوير عمل المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة، بما يمكنه من أداء دوره المنوط به في خدمة المعاقين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي