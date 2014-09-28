محلب يصدر قرارًا بتولي هشام عبد المحسن القيام بعمل أمين المجلس القومي للإعاقة

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي هشام عبد المحسن قنديل – رئيس قطاع بوزارة التضامن الاجتماعي – القيام بعمل أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، لحين إتمام إجراءات تعيين أمين عام للمجلس، خلفاً للدكتور حسام الدين المساح، الذي قبلت استقالته مؤخرًا.

تجدر الإشارة إلى أن هشام عبد المحسن، هو أحد أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، وأحد المعاقين حركياً، وسبق له القيام بهذه المهمة.

ويأتي ذلك في إطار إهتمام الحكومة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تحقيق مطالبهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تطوير عمل المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة، بما يمكنه من أداء دوره المنوط به في خدمة المعاقين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

أ ش أ