بالصور - هل أخطأت ' عين الصقر ' بعدم احتساب هدف لأرسنال في الدربي

تكنولوجيا "عين الصقر"، مهمتها حسم الجدل حول مرور الكرة لخط المرمى من عدمه، ولكن الجدل ظهر من جديد في دربي لندن بين أرسنال وتوتنام في الدوري الإنجليزي على الرغم من استخدام التقنية الجديدة.

تعمل تقنية " عين الصقر " عن طريق تركيب 14 كاميرا في الملعب 7 عند كل مرمى ولو تجاوزت الكرة خط المرمى ترسل إشارات للحكم من خلال السماعة التي يضعها منعا لإثارة الجدل.

جدل من المفترض أن يحسم، ولكن على ما يبدو أن الجدل مستمر في ملاعب كرة القدم.

أرسنال استضاف توتنام في دربي شمال لندن ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، دربي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل إيجابي حسم الدربي، على الرغم من خطورة أصحاب الأرض المدفعجية على مدار شوطي المباراة.

تقدم توتنام أولا في الدقيقة 56 عن طريق المغربي ناصر الشاذلي، قبل أن ينجح أرسنال في إدراك التعادل عن طريق أليكس تشامبرلين في الدقيقة 74.

دقيقة مجنونة شهدها دربي لندن، فبعد تقدم توتنام في الدقيقة 56، شهدت الدقيقة 57 حدث الدربي، أو ربما حدث الموسم.

الفرنسي هوجو لوريس بطل لقطة الدربي، فتصدي حارس توتنام لرأسية قاتلة من بير ميرتساكر مدافع أرسنال على مرتين.

تصدي مذهل على مرتين، أنقذ به لوريس مرمي توتنام، ولكن في المرة الأولي ظهرت إعادة " عين الصقر " ومن هنا تأكد أن الكرة لم تدخل خط المرمي.

كما يظهر في الصورتين السابقتين فإنه مما لا شك فيه أن الكرة لم تتخط خط المرمى، ولكن ليست هنا الأزمة.

الأزمة تكمن أن لوريس بالكاد لمس الكرة بأطراف أصابعه، نعم أوقفها من دخول المرمي ولكن لم يخرجها لبر الآمان، مجرد لمسة بسيطة غيرت اتجاه الكرة.

لمسة لوريس جعلت الكرة تتجه إلى أقصي الزاوية اليسري، قبل أن ينجح في المرة الثانية من إخراجها بأمان من المرمى.

وهنا الأزمة تبدأ، فتصدي لوريس الثاني لم تظهره الإعادة بتقنية " عين الصقر" على الرغم من ظهور "خيال" الكرة وكأنه داخل المرمي بالكامل.

التصدي الثاني لم يتم إعادته بتقنية "عين الصقر" ولم يتم إعادته من الأساس، ولكن ربما الصورة القادمة توضح موقف مثير للغاية لرأسية ميرتساكر.

جدل كبير وموقف صعب للغاية للحكم على مرور الكرة بالكامل داخل الشباك من عدمه، جدل تمنينا أن يختفي في الملاعب تماما باستخدام "عين الصقر" ولكن على ما يبدو أن الجدل مستمر.

ويبقي السؤال الأهم.. هل تخطت رأسية ميرتساكر خط المرمي أم لا؟

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