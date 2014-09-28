تعادل مخيب لميلان.. وهزيمة صادمة لإنتر برباعية

روما، (إفي): سقط ميلان في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي على ملعب تشيزينا بهدف لمثله، فيما تعرض الإنتر لخسارة مهينة بأربعة أهداف لواحد بعقر داره ووسط جماهيره أمام كالياري في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ففي المباراة الأولى عجز فريق المدرب بيبو إنزاجي عن تحقيق الفوز خلال الجولات الثلاثة الماضية، وبالتحديد منذ سقوطه أمام يوفنتوس، حيث تعادل مع تشيزينا على أرض الأخير، في مباراة أكمل ربع الساعة الأخير بها بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الكولومبي كريستيان زاباتا.

تقدم تشيزينا مبكرا بهدف عبر دافيدي سوتشي من متابعة لتسديدة جيدو ماريلونجو التي أخطأ الحارس كريستيان أبياتي في تقديرها.

ومن ضربة رأس متقنة نجح المدافع الفرنسي عادل رامي في إدراك التعادل بعد ضربة ركنية.

بتلك النتيجة يحصل الروسونيري على النقطة الثامنة في المركز السادس، مقابل خمسة لتشيزينا في المركز الـ12 بجدول الكالتشيو.

وعلى ملعب جيوزيبي مياتزا تجرع إنتر ميلان مرارة خسارة قاسية برباعية مقابل هدف، كلها في الشوط الأول، وهي الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

شهدت المباراة تألق اللاعب السويدي ألبين إيكدال الذي سجل "هاتريك" في مرمى الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش.

تقدم كالياري أولا بهدف من تسديدة أرضية متميزة للاعب ماركو ساو من انفراد تام مستغلا هفوة دفاعية.

ونجح بابلو أوسفالدو في خطف التعادل للنيراتزوري من متابعة لتنفيذ سريع لمخالفة ثابتة للأرجنتيني رودريجو بالاسيو.

وكان طرد الظهير الياباني يوتو ناجاتومو بمثابتة القشة التي قسمت ظهر إنتر حيث نجح الضيوف في تسجيل ثلاثية متتالية لإيكدال.

وسجل إيكدال الهدف الثاني من متابعة لتصويبة زميله دانييلي ديسينا التي تصدى لها هندانوفيتش.

وتلاعب الكولومبي فيكتور إيباربو بدفاع "الأفاعي" قبل أن يمنح زميله السويدي عرضية الهدف الثالث.

وأهدر كالياري ركلة جزاء عن طريق أندريا كوسو، وبعد دقيقة واحدة وقع إيكدال على الهاتريك من استغلال لأخطاء دفاع ساذجة في فريق المدرب والتر ماتزاري.

وتجمد رصيد الإنتر عند ثمان نقاط في المرتبة الرابعة بالكالتشيو، بينما حقق كالياري فوزه الأول بالبطولة ليحصد نقطته الرابعة في المركز الـ13.

واستكمل فيورنتينا سلسلة تعادلاته اليوم على ملعب تورينو بهدف لمثله.

تقدم فابيو كوالياريلا لتورينو ثم تعادل للفيولا السنغالي خوما باباكار.

واكتفى فريق المدرب فينتشينزو مونتيلا بالحصول على النقطة السادسة في المركز التاسع، مقابل خمس نقاط لتورينو في المركز الـ11.

وبالنتيجة ذاتها تعادل كييفو فيرونا أمام ضيفه إمبولي، ليحلا في المركزين الـ14 والـ19 بأربع وثلاث نقاط على الترتيب.

سجل ريكاردو ميجورني أولا لصاحب الضيافة ثم تعادل مانويل بوتشياريلي لصاحب المركز قبل الأخير.