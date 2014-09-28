مدير «أوقاف مطروح»: 64 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالمحافظة

قال الشيخ عاصم قبيصي، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، إن عدد الساحات الشعبية التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى لهذا العام 64 ساحة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية.

وأوضح «قبيصي» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الساحات موزعة على المدن والمراكز بواقع 21 ساحة بمدينة الحمام، و4 ساحات بالعلمين، و5 ساحات بالضبعة، و13 ساحة بمدينة مرسي مطروح، وساحتين بالنجيلة، و3 ساحات بسيدي برانى، وواحدة بالسلوم، و15 ساحة شعبية بسيوة.

وشدد على توفير جميع الخدمات اللازمة لهذه الساحات من إضاءة ونظافة عامة بمعرفة مسؤولي مجالس المدن، مضيفا أنه تم تزويد هذه الساحات بصناديق قمامة وأكياس لتجميع أي مخلفات بها بطريقة صحية وآمنة، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين تواجد المصلين في الساحات التي تم تجهيزها.

وفى ذات السياق، صرح السيد أبواليزيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بأنه بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، طرح 34 عجلا مذبوحا طازجا بمجمعات مطروح الاستهلاكية وباقي المراكز التي ترغب في مثل هذه اللحوم.

وأضاف أنه يرد يوميا 4 عجول مبردة توزع على المجمعات التي بها فروع جزارة، وذلك ابتداء من يوم 25 الجاري حتى يوم عيد الأضحى، على أن توزع هذه اللحوم بسعر 45 جنيها للكيلو، كما ورد واحد طن لحوم ضأن مستوردة يتم عرضها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 33 جنيها للكيلو.