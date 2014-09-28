إحالة مدير مدرسة بشبرا الخيمة للنيابة «لتقاضيه رشوة لقبول أطفال»

قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، الأحد، إحالة مدير مدرسة متولي الشعراوي الابتدائية بإدارة غرب شبرا الخيمة إلى النيابة العامة، بناءً على نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة التعليم وكشفت عن قيام المذكور بقبول تلاميذ برياض الأطفال بالصف الأول والثاني بالمخالفة للوائح مقابل 500 جنيه للملف الواحد.

وأكد المحافظ على عدم التستر على أي فساد، قائلًا إنه «سيتم تحويل أي فاسد للنيابة، لأن المتاجرة بمطالب الناس وآلامهم أمر غير مقبول».

وأشار «عبدالظاهر» إلى أن المحافظة تقدم كل التيسيرات للطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي، لإغلاق الباب أمام الفاسدين.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد تلقى شكاوى من بعض أولياء الأمور فأمر بإرسال لجنة للمدرسة للتحقق من الموضوع، وبسؤال كل الأطراف حصلت اللجنة على اعترافات مكتوبة من أولياء الأمور بمنح المدير مبلغ مالي عن كل ملف يتم قبوله.