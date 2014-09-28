استنفار أمني بمحيط جامعة القاهرة قبل وصول السيسي

رصدت «المصرى اليوم»، الساعات الأخيرة لمحيط جامعة القاهرة قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكريم أوائل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، حيث شهدت الشوارع المحيطة حالة من الاستنفار الأمنى، بتواجد مكثف من قوات الشرطة والقوات الخاصة، التى دفعت بها مديرية أمن الجيزة لتأمين الزيارة.

ودفعت مديرية الأمن بعدد كبير من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزى بشوارع ثروت والمرور، والنهضة، ومراد، وجميع الشوارع المحيطة، التي أغلقتها قوات الشرطة بالحواجز الحديدية، وانتشرت الدراجات البخارية الدوارة التابعة لقوات الشرطة.

وأغلقت قوات الشرطة أبواب منطقة الملاعب التى من المفترض أن تهبط بها طائرة الرئيس، وكثفوا من تواجدهم حولها، وحطموا جزءاً من الرصيف الذى يتوسط طريق شارع ثروت ليتمكن موكب الرئيس من المرور مباشرة عند خروجه من باب الملاعب.

وأغلقت المحال أبوابها، فيما علق الأهالى صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولافتات ترحيب به.

وكثف أفراد الأمن الإدارى بالجامعة، من تواجدهم على باب كلية تجارة، والمخصص لدخول أعضاء هيئة التدريس والحضور، إلى جانب الباب المواجه للمدينة الجامعية، لذى من المقرر دخول الرئيس السيسي منه، فيما أغلقوا باقى منافذ الدخول والخروج بالجامعة.

واستلمت رئاسة الجمهورية الجامعة فى تمام الساعة الثانية عشر مساء السبت، لوضع اللمسات الأخيرة فى الاستعدادات الخاصة بالزيارة، وتم إبعاد الأمن الإداريين من مشهد التأمين.

وتفقد الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة الجامعة، للتأكد من انتهاء جميع الاستعدادات الأمنية بالجامعة، فيما انتشرت سيارات الونش بالشوارع المحيطة لمنع وقوف أى سيارة، كما تواجدت سيارات لوضع أعلام مصر على أعمدة الإنارة.