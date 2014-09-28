أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير اﻹسكان يحيل المسؤولين عن «مياه مدينة نصر» للتحقيق

  • مصر
  • 11
Google+ Print

أحال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المديرين ورؤساء القطاعات والفنيين القائمين على رافع زهراء المعادى، للتحقيق معهم، والوقوف على أسباب وملابسات ما حدث بشأن توقف الرافع، وإنقطاع المياه عن منطقة مدينة لمدة يومين عن بعض المناطق.

وأعرب الوزير عن أسفه الشديد لسكان منطقة مدينة نصر، عما حدث، مؤكدًا محاسبة أي مخطئ في الرافع المغذى للمنطقة بالكامل، سواء كان عاملًا أو مديرًا.

وقالت شركة مياه القاهرة في بيان لها، إنها تأسف عن تأخر وصول المياه، لبعض مناطق مدينة نصر نتيجة العطل المفاجئ لرافع زهراء المعادى المغذى للمنطقة بالكامل.

وأكدت الشركة أنه سيتم اﻹصلاح بالكامل وتركيب الرافع الأخير لمغذى للمنطقة في غضون الساعة 12 مساء اﻷحد، لتنتهى شكاوى المواطنين تماما خلال هذا الوقت.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن التحقيق مع مديري وفنيى المحطة بدأ منذ أمس، خاصة في ظل انقطاع المياه فجر السبت.

وأوضح «رسلان» أن الفصل اللحظى للكهرباء في أحد الروافع أدى إلى أعطال فنية سيتم توضيحها في التقرير، بجانب اﻷسباب اﻷخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية