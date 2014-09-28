وزير اﻹسكان يحيل المسؤولين عن «مياه مدينة نصر» للتحقيق

أحال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المديرين ورؤساء القطاعات والفنيين القائمين على رافع زهراء المعادى، للتحقيق معهم، والوقوف على أسباب وملابسات ما حدث بشأن توقف الرافع، وإنقطاع المياه عن منطقة مدينة لمدة يومين عن بعض المناطق.

وأعرب الوزير عن أسفه الشديد لسكان منطقة مدينة نصر، عما حدث، مؤكدًا محاسبة أي مخطئ في الرافع المغذى للمنطقة بالكامل، سواء كان عاملًا أو مديرًا.

وقالت شركة مياه القاهرة في بيان لها، إنها تأسف عن تأخر وصول المياه، لبعض مناطق مدينة نصر نتيجة العطل المفاجئ لرافع زهراء المعادى المغذى للمنطقة بالكامل.

وأكدت الشركة أنه سيتم اﻹصلاح بالكامل وتركيب الرافع الأخير لمغذى للمنطقة في غضون الساعة 12 مساء اﻷحد، لتنتهى شكاوى المواطنين تماما خلال هذا الوقت.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن التحقيق مع مديري وفنيى المحطة بدأ منذ أمس، خاصة في ظل انقطاع المياه فجر السبت.

وأوضح «رسلان» أن الفصل اللحظى للكهرباء في أحد الروافع أدى إلى أعطال فنية سيتم توضيحها في التقرير، بجانب اﻷسباب اﻷخرى.