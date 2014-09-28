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محافظة أسيوط تحتفل باليوم العالمى لتنشيط السياحة

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محافظة أسيوط تحتفل باليوم العالمى لتنشيط السياحة محافظة أسيوط تحتفل باليوم العالمى لتنشيط السياحة

أرشيفية

احتفلت الهيئة اﻹقليمية للتنشيط السياحى بمحافظة أسيوط باليوم العالمى للسياحة وذلك فى الحفل الذى أقامته بديوان عام محافظة أسيوط وشهد الحفل الذى حضره عدد كبير من المهتمين بالشأن السياحى عرض إنجازات الهيئة خلال عام وتقديم دروع للعاملين بقطاع السياحة منذ فترة طويلة وذلك بحضور الأستاذ جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط نيابة عن اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط وقدمت جامعة أسيوط دروع الجامعة للعاملين فى مجال السياحة تشجيعا لهم .
> قال عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى إن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وجه بضرورة المشاركة بفعاليات فى اليوم العالمى للسياحة وقمنا بإصدار تعليمات وتوجيهات لكل الفنادق والشركات السياحية بعمللأفتات على واجهات الفنادق مكتوب عليها شعار يوم السياحة فضلًا عن تقديم أى مشروب او هدايا تذكارية للسياح فى هذا اليوم كما قمنا بتكريم السادة أصحاب الفكر السياحى الذين قدموا الكثير لهذا القطاع.

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