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شيمون بيريز: على اسرائيل السماح باقامة دولة فلسطينية

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شيمون بيريز: على اسرائيل السماح باقامة دولة فلسطينية شيمون بيريز: على اسرائيل السماح باقامة دولة فلسطينية

الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز

قال الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز انه ليس لديه ادنى شك في انه يتعين على اسرائيل السماح باقامة دولة فلسطينية.

وأضاف بيريز في مقابلة خاصة مع محطة “سي إن إن” الأمريكية أنه يعتقد أن اسرائيل لديها رغبة حقيقية في تحقيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذه هي أيضًا التسوية التي ترغب الدول العربية في تحقيقها.

وأشار بيريز البالغ من العمر 91 عامًا أن الإرهاب أصبح يمثل مشكلة كبيرة للدول العربية عن إسرائيل.

وقال إن الدول العربية تواجه حاليًا مئات من الجماعات الإرهابية، مشددًا على أن الإرهاب أصبح عدوًا مشتركًا للدول العربية واسرائيل.

وعن تعامل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الأزمات التي تواجه الشرق الأوسط قال بيريز أن أوباما واجه بكل جدية كافة الأزمات، غير أنه أوضح أن أوباما “لديه أسلوبه الخاص”، مشيرًا إلى أنه يواجه حاليًا مشكلات مغايرة تمامًا عن تلك التي واجهها الرؤساء الأمريكيون السابقون.

أ ش أ

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