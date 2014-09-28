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وزير الاوقاف : المنطقة العربية لم تعد تحتمل تجربة حكم سياسي تحت عباءة الدين

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وزير الاوقاف : المنطقة العربية لم تعد تحتمل تجربة حكم سياسي تحت عباءة الدين وزير الاوقاف : المنطقة العربية لم تعد تحتمل تجربة حكم سياسي تحت عباءة الدين

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الشكر للملكة العربية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز علي ما تقدمه المملكة من تسهيلات وتيسيرات لحجاج بيت الله الحرام، من خلال التوسعة الهامة والتى قطعت فيها المملكة شوطا هاما بوعى اسلامى قائم للتيسير علي الناس وقال ان ذلك مطلب شرعي وهو واجب شرعي ونسال الله ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

وقال مختار جمعة في المؤتمر الصحفي الذى عقده قبل مغادرته مطار القاهرة الدولي متجها الى السعودية، إننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير علي اللفتة الأخوية بترميم الجامع الأزهر، وهو ما قابله تكريم الجامع الأزهر لجلالته بمنحه الدكتوراه الفخرية في العلوم الانسانية.

وأضاف أنه حريص علي الدعاء لمصر والأمتين العربية والاسلامية لتفيق الأمة لما يحاك لها، وقال إن المنطقة العربية لم تعد تحتمل توظيف الدين للسياسة مرة أخرى كما أننا لسنا في حاجة للحكم تحت عباءة سياسية ، وفور وصوله الي الاراضي المقدسة سوف يلتقي مع رؤساء البعثات لمتابعة حالة الحجاج المصريبن .

ودعا جمعة علماء الامة الاسلامية لعدم خلط الدين بالسياسة وقال إن العلماء ينبغى أن يكون همهم الوحيد هو الارشاد نحو الارتقاء بالاخلاق ، كما لفت الى أنه حينما يترك العلماء مهتمهم ويتطلعوت للحكم فان ذلك يودي الي مشكلات تفاقم أزمات الأمة.

وتابع وزير الاوقاف الذي يراس البعثة المصرية بالأراضي المقدسة أنه لا احد من العلماء الحقيقيين يتطلع لسلطة سياسية، وأن من يحاولون توظيف الدين ادعياء علم لتفرغوا لمهمتهم الأساسية في التقويم والتعليم وقال أن هؤلاء يتاجرون باسم الدين.

وأضاف جمعة أن الوزارة تتبني مشروعا خيريا يتمثل فى جمع جلود الاضاحى وشحنها الي مراكز الشباب حيث تجمع هذه الجلود بطريقة علمية ويمكن الانتفاع بها عبر مشروعات خيرية وشراء سيارات اسعاف ومطافئ بدلا من إمكانية استخدامها وتوظيفها لتمويل الارهاب والاولي النفع بها.

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