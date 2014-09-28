أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كاميرون: بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في استعادة السلطات من بروكسل

Google+ Print
كاميرون: بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في استعادة السلطات من بروكسل كاميرون: بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في استعادة السلطات من بروكسل

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

صرح رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون بأن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي إذا فشلت بريطانيا في استعادة السلطات من بروكسل.

وقال كاميرون – بحسب تصريحات أوردتها صحيفة “ذا تيليجراف” البريطانية اليوم على موقعها الإلكتروني – إن أولويته هي إقناع بريطانيا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي المعدل.
> ومع ذلك، أضاف أنه “لن يتناقش في مسألة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن ذلك في مصلحة بريطانيا كدولة”.

ووفقاً للصحيفة، تابع رئيس الوزراء البريطاني حديثه قائلاً “نعم، نحن نعمل مع البلدان الأوروبية الآخرى على المستوى التجاري، ونتعاون ونسعى لزيادة تأثيرنا في العالم، وأعتقد أننا سوف نحصل على ما نريد”.

وأضاف كاميرون “ما أعتقده هو أنه من حق بريطانيا أن تسعى للإصلاح، وأن تحصل على حق التصويت بشأن البقاء في الاتحاد الأوروبي المعدل، وإذا لم أحقق ذلك، سيكون للجمهور البريطاني الحق في تقرير مصيره بشأن البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا