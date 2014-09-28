كاميرون: بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في استعادة السلطات من بروكسل

صرح رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون بأن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي إذا فشلت بريطانيا في استعادة السلطات من بروكسل.

وقال كاميرون – بحسب تصريحات أوردتها صحيفة “ذا تيليجراف” البريطانية اليوم على موقعها الإلكتروني – إن أولويته هي إقناع بريطانيا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي المعدل.

> ومع ذلك، أضاف أنه “لن يتناقش في مسألة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن ذلك في مصلحة بريطانيا كدولة”.

ووفقاً للصحيفة، تابع رئيس الوزراء البريطاني حديثه قائلاً “نعم، نحن نعمل مع البلدان الأوروبية الآخرى على المستوى التجاري، ونتعاون ونسعى لزيادة تأثيرنا في العالم، وأعتقد أننا سوف نحصل على ما نريد”.

وأضاف كاميرون “ما أعتقده هو أنه من حق بريطانيا أن تسعى للإصلاح، وأن تحصل على حق التصويت بشأن البقاء في الاتحاد الأوروبي المعدل، وإذا لم أحقق ذلك، سيكون للجمهور البريطاني الحق في تقرير مصيره بشأن البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

أ ش أ