غدًا.. صرف معاشات معلمي القليوبية بمناسبة عيد الأضحى

أصدر محمود العمريطى نقيب المعلمين بشمال القليوبية، قرارابصرف معاشات المعلمين بالمحافظة ابتداءا من غد الاثنين ، حرصًا على رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم قبل عيد الاضحى المبارك.

وأكد العمريطى، أنه سيتم صرف المعاشات باجمالى 3 مليون و750 ألف جنيه لاكثر من 120 ألف معلم ، مشيرأ إلي أن الصرف من مقار النقابة واللجان النقابية السبعة على مستوى شمال القليوبية.

وقدم نقيب المعلمين، التهنئة لجموع المعلمين على مستوى المحافظة مبشرًا اياهم بقيام النقابة بعدد من المشروعات التى ستصب فى صالح المعلمين، ومنها تطوير العيادات والعناية المركزة ومركز الحاسب وتقديم عدد من الدورات التى تصب فى صالح المعلم .