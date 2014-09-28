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إجراءات أمنية مشددة بالمنيا بعد مقتل شابًا أخذًًًًًًًًًًًًًا بالثأر

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إجراءات أمنية مشددة بالمنيا بعد مقتل شابًا أخذًًًًًًًًًًًًًا بالثأر إجراءات أمنية مشددة بالمنيا بعد مقتل شابًا أخذًًًًًًًًًًًًًا بالثأر

أرشيفية

كثفت أجهزة الأمن بالمنيا من تواجدها بقرية صفط اللبن وذلك إثر قيام شقيقان بالتربص بعامل مسيحي وقتله أمام محطة القطارات بمدينة المنيا أخذا بالثأر منه لسابقة قيامه بقتل خالهما.
> تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة، بمقتل “بشري مقبل عيد بشري” 18 سنةعامل أثناء تواحده أمام مجطة القطارات بمدينة المنيا، وبالإنتقال ومناظرة تبين وجود أثار طعنات نافذة في مناطق متفرقة من الجسم.
> وتوصلت التحريات إلي أن مرتكبي الحادث هما، “حربي رجب محمود” 18 سنة، وشقيقه “محمود” 16 سنة أخذاً بالثأر حيث سبق إتهام المجني عليه بقتل خالهما عبد الباقي محمد سيد فلاح وشهرتة بادئ وذلك في شهر أغسطس من العام الماضي بقرية صفط اللبن التابعة لدائرة مركز المنيا وتم القبض علي المتهمين وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.

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