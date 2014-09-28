التعبئة والإحصاء: الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي الرابع منتصف أكتوبر المقبل

أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الإنتهاء من إجراء التعداد الاقتصادى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائجه منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهو يعد رابع تعداد اقتصادى لمصر.

وقال الجندى – فى تصريح له اليوم “الأحد” – “إن التعداد شمل حصر المنشآت الاقتصادية لمعرفة مساهمة كل نشاط فى الإجمالى العام للدخل القومى وعدد العمالة، لافتا إلى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضين، وأن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة لكى يقوم بالتخطيط ووضع استراتيجيات قائمة على أسس سليمة”.

وأضاف أن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الإجمالي وأوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذو القرار السياسي، منوها بأن التعداد سيفيد أيضا المستثمرين فى التعرف على البيانات اللازمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الأجور السائدة، وذلك للمساعدة فى التعرف على احتياجات السوق والمشروعات التى تناسبهم وأنسب مكان لهم، كما أنها ستساعد المنظمات الدولية على معرفة الإحصائيات التى تظهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى الحكومة للحصول على دعم مالي وفني”.

وأوضح الجندي أن التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقة والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتمادا على مخرجات التعداد.

كما أوضح أن التعداد سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والأجانب ومستويات أجورهم فى كل قطاع ونشاط من الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخريجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة، منوها بأن التعداد سيوفر بيانات أيضا عن نسبة الطاقة المستغلة وغير المستغلة منه، ومعرفة أسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة فى الانتاج السلعى والخدمي، فضلا عن توفير النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشأت من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة.

أ ش أ