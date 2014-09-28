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أمين عام الجامعة العربية ينفي بشكل قاطع لقاءه بتسيبي ليفني

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نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بشكل قاطع، ما رددته بعض وسائل الإعلام أنه قابل أو اجتمع بوزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك.

وأكد العربي، في بيان، للجامعة العربية، الأحد، أنه لم يلتق بأي مسؤول إسرائيلي، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نقل مثل هذه الأخبار غير الدقيقة والتي لا أساس لها من الصحة.

وكانت مواقع إسرائيلية كشفت عن اجتماع سري جرى في نيويورك، الأسبوع الماضي، شاركت فيه وزيرة العدل الإسرائيلية، مسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، بحضور وزراء خارجية وسياسيين كبار من دول عربية مختلفة والأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي.

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