باريس تقدم أول عروض Loewe وآخر عروض Gaultier

قدمت لنا عروض الموضة في هذا الشهر عدداً كبيراً من المفاجآت، ومع وصولنا لأسبوع الموضة في باريس توقعنا المزيد منها، ففي اليوم الخامس من هذا الأسبوع شاهدنا عرض المجموعة الأولى للمصمم جوناثان اندرسون مع ماركة "Loewe"، كما قدم المصمم جان بول غوتييه آخر عروضه للملابس الجاهزة.

كانت ماركة "Loewe" اسماً بارزاً في الإكسسوارات الجلدية، ولم تكن أحد الأسماء اللامعة في مجال الملابس الجاهزة، ولكن بعد أن استلم المصمم الشاب جوناثان أندرسون Jonathan Anderson زمام الأمور الإبداعية قام بإعادة إحياء هذا المجال، ويبدو أنه لم يخيب آمال المتابعين، ففي هذا العرض أظهر المصمم أنه يمتلك ما يمكنه من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.

أظهرت هذه المجموعة عدداً من الأزياء التي اتخذت طابعاً بسيطاً ومريحاً نوعاً ما، ولكن الإكسسوارات مازالت محط الأنظار في عروض Loewe ، لذلك حرص المصمم على تقديم الأحذية والحقائب بتصاميم مميزة وجميلة.

أما عرض المصمم جان بول غوتييه فقد كان حكاية أخرى تماماً، حيث أعلن المصمم في الفترة الأخيرة أنه سيعتزل عالم الملابس الجاهزة ليتفرغ لعروض الكوتور والعطور الخاصة به، وهذا يعطيه مجالاً أكبر للإبداع أكثر من الملابس الجاهزة التي تخضع لقيود تجارية تقيده على حد قوله، لذلك كان هذا آخر عروض الأزياء الخاصة بالملابس الجاهزة، وقد كان عرضاً فنياً مبهراً.

حرص المصمم غوتييه Gaultier على أن يبقى هذا العرض في ذاكرة كل من يشاهده، فظهرت العارضات على منصة العرض بطريقة ملكات الجمال، وقد قسم العرض إلى عدة أقسام، منها:Miss Footballer’s Wife، حيث ظهرت العارضات على المنصة بإطلالات عصرية يلتقطن صور السيلفي بهواتفهن النقالة، وMiss Fashion Editor، إذ ظهرت العارضات بإطلالات مشابهة لأشهر محررات الموضة في العالم كـSuzy Menkes و Grace Coddington، بالإضافة إلى قسم Miss Vintage الذي أعاد فيه المصمم عارضات كبيرات في السن ك ـCarmen Dell’Orefice البالغة من العمر 82 عاماً، وغيرها من الأقسام التي استمرت حتى نهاية العرض.

وفي الختام حان وقت انتخاب ملكة الجمال لتحصل العارضة كوكو روشا على لقب Miss Jean Paul Gaultier 2015 بطريقة هزلية.

نتشوق لمشاهدة المزيد من المفاجآت في عروض باريس في الأيام المقبلة، شاهدي في الصور كيف قدمت باريس أول عروض "Loewe" من Jonathan Anderson وآخر عروض Gaultier.



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