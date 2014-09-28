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البشير يشترط على المهدى التراجع عن الدعوى لإسقاط النظام قبل عودته للسودان

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البشير يشترط على المهدى التراجع عن الدعوى لإسقاط النظام قبل عودته للسودان البشير يشترط على المهدى التراجع عن الدعوى لإسقاط النظام قبل عودته للسودان

 اشترط الرئيس البسودانى عمر البشير رئيس على رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي حال عزمه العودة الى البلاد من جديد تقديم براءة من اتفاق إعلان باريس الذي وقع عليه مع الجبهة الثورية في العاصمة الفرنسية مؤخرا.

وقال البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بقاعة الصداقة اليوم “مرحبا بالصادق المهدي في أي وقت ولكن بعد أن يتبرأ من ما وقعه في باريس ” مشيرا الى أن المهدي وقع مع الجبهة الثورية على تغيير النظام علما بأن منهج الجبهة الثورية وبرنامجها قائم على إسقاط النظام بالعمل المسلح وقال ” من يريد أن يسقط النظام بالعمل السياسي مرحبا به ” .

وجدد البشير اصراره على قيام الانتخابات في شهر ابريل من العام 2015م وقال ” مافي فراغ دستوري مافي فوضى”.

وأعلن البشير عدم ممانعته لاعادة تشكيل في فترة الانتخابات ،بحيث يشارك فيها الجميع ،نافيا أن يكون طرح الحوار من موقف ضعف أو الفشل والبحث عن المخارج.

وأضاف البشير ” ولكن نحن نموت كالنخل واقفين” مشيرا الى أن بعض الجهات اعتبرت الحوار فرصة لتنفيذ كل الأجندة لتغيير النظام من خلال الحريات قاطعا بعدم إعطاء سقوفات للحوار واطلاق الحرية المطلقة.

وقال إن اطلاق الحرية المطلقة يمثل فوضى وقال لن “نسمح بحريات بدون سقوفات أو حرية تمس الأمن القومي حتى تصبح الخرطوم مثل صنعاء ” مستبعدا أن تكون الخرطوم صنعاء أخرى، قائلا ان كل القضايا التي تستوجب الحوار ستناقش داخل قاعات الحوار ،مضيفا ” لن نسمح بأي شيء يضر بمعنويات المقاتلين في الميدان”

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