عبد العزيز يوافق على اتفاقية رجال الأعمال لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال ،اليوم السبت، لبحث التعاون بين الوزارة وشباب رجال الأعمال فيما يخص تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل داخل المنشآت الشبابية.

وضم الوفد الذى التقى بوزير الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، وحسام مشهور أمين عام الجمعية، ومنير الجزايرلي ومى بطران عضوى مجلس إدارة الجمعية بحضور الدكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

ووافق المهندس خالد عبد العزيز ،خلال الاجتماع، على التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية شباب رجال الأعمال والتى تقتضى تقديم 400 فرصة تدريبية على مهارات سوق العمل و160 دورة مهنية وحرفية بجانب دورات الحاسب الآلى وغيرها من الدورات التى يحتاجها الشباب للإلتحاق بفرص العمل.

وأكد عبد العزيز على أهمية متابعة تنفيذ تلك الدورات داخل مراكز الشباب واستفادة الشباب من تلك الفرص التدريبية لما لها من دور هام فى تأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أنه سيتم بدء تنفيذ الدروات التدريبية فى مركز شباب أحمد عصمت بحى عين شمس ومركز شباب جزيرة الدهب بحى جنوب الجيزة ومركز شباب ساقية مكى بالجيزة، مشيرا إلى أهمية نشر تغيير ثقافة العمل لدى الشباب من خلال الدورات التدريبية التى ستنفذها الجمعية.