6 نصائح تتعلق بالحواجب من خبراء هوليوود

نلجأ دائماً إلى إزالة الشعر الزائد من الحاجب رغبة في الشعور بالجمال الكامل الخالي من العيوب، ولكن إذا أردت القيام بذلك فعلاً للحصول على الجمال الكامل كجميلات هوليوود فعليك حينها أن تتبعي أهم نصائح الخبراء في هذا الأمر:

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1.ابتعدي عن الشمع والفتلة لإزالة شعر الحاجب، فهذه الطرق قد تستخدم لإزالة شعر الوجه والذقن وباقي أجزاء الجسم لكنها غير محببة لمنطقة الحاجب؛ لأنها ستعطيك بشرة باهتة، وقد تتسبب في ظهور التجاعيد حول العين، لذلك فإن الملقط سيكون أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد للحاجب.

2.انتفي شعر حاجبيك مرة واحدة في الأسبوع، ولا تنتظري حتى ينمو الكثير من الشعر حول الحاجب حتى تستطيعي معرفة الشعر الزائد من شعر الحاجب الأساسي، والحل الأفضل لنتف الشعر الزائد هو أثناء الاستحمام، فالشعيرات حينها تكون لينة والبشرة رطبة.

3.لا تغيري من لون حاجبيك الأصلي حتى يكون مناسباً مع لون بشرتك ولون شعرك.

4.ابدئي بترتيب حاجبيك قبل البدء بتطبيق الماكياج، وتذكري قاعدة الخبراء التي ترتب أسس الماكياج كما يلي: القاعدة، الظلال، أحمر الخدود، الحواجب، ثم الباقي.

5.استخدمي طريقة واحدة لترتيب حاجبيك، فإذا كنت تعانين من حاجبين خفيفين، فعليك حينها أن تختاري طريقة واحدة لتزيينهما إما قلم الحواجب، أو قلم الكحل، أو جيل الحواجب، أو البودرة.

6.قسمي حاجبيك إلى ثلاثة أقسام، ابدئي بمنتصف الحاجب، فهو أكثر الأماكن استقامة وسهولة، ثم أزيلي الشعر الزائد من المنتصف نزولاً حتى طرف الحاجب، وأخيراً عودي إلى بداية الحاجب، كذلك قومي بنفس الخطوات عند تزيين حاجبيك بقلم الكحل أو البودرة.

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