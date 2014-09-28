صنعاء تنتفض ضد الاحتلال الحوثي وتطالب برحيله فورًا

تظاهر المئات من اليمنيين، الأحد، في صنعاء ضد المتمردين الحوثيين الشيعة للمرة الأولى منذ سيطرة هؤلاء على غالبية العاصمة اليمنية، وطالبوا بانسحاب المسلحين من المدينة.

وكسر المتظاهرون حاجز الخوف إذ إن الحوثيين ينتشرون بكثافة في شوارع صنعاء، وساروا مرددين شعارات مطالبة بانسحاب المسلحين من المؤسسات والمباني الحكومية وإعادة المظاهر المدنية إلى العاصمة صنعاء.

ويسيطر الحوثيون منذ أسبوع على غالبية المباني الحكومية في صنعاء، وذلك بعد أن قررت أجهزة امنية وعسكرية عدم مواجهتهم.

والحضور الأمني اليمني الرسمي غائب منذ 21 سبتمبر بشكل كبير عن صنعاء.

وردد المتظاهرون شعارات مثل «ثورة ثورة من جديد لا حوثي ولا حميد» في إشارة إلى حميد الأحمر، وهو أبرز قياديي التجمع اليمني للإصلاح، الحزب السني القريب من الإخوان المسلمين والذي يعد العدو الأول للمتمردين الشيعة.