إحالة مدير مدرسة بشبرا الخيمة إلى النيابة العامة

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، قرارًا بإحالة مدير مدرسة متولي الشعراوي الابتدائيه الواقعه بحي غرب شبرا الخيمة، إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات الأوليه للجنة التعليم برئاسة الدكتور نبوي باهي مدير عام الشئون التنفيذيه بالمديرية، عن قيام المدير بقبول طلاب بالمخالفه للوائح بمقابل 500 الف جنية للملف الواحد.

تقدم بعض أولياء الأمور، بعدة شكاوى الى المحافظ ، فامر على الفور بارسال لجنه للمدرسه، للتحقق من الموضوع وسؤال كافة الاطراف، وحصلت اللجنه على اعترافات مكتوبه من اولياء الامور بمنح المدير مبلغ مالى عن كل ملف يتم قبوله.

وقال المحافظ إننا لا نتستر على أى فساد ونقدم كل التيسيرات للطلاب واولياء الامور مع بداية العام الدراسى لاغلاق الباب امام الفاسدين، مشيرا ان الفاسد ايا كان حجمه او وزنه سيحال للنيابة وان المتاجرة بمطالب الناس والالامهم امرا غير مقبول ولابد ان نواجهه بكل قوة.

واشار «عبد الظاهر» إلى أن دور اجهزة الاعلام كشف اى سلبيات او تجاوزات وعلينا مساعدتهم في ذلك.