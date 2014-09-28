تقرير عن ثاني أفضل انطلاقة للدوري في 5 سنوات .. ودوري الشهداء الأضعف

ليس هذا الموسم، وإن كان الدوري المصري لـ2014-2015 هو الوصيف لأفضل انطلاقة للمسابقة في الخمس سنوات الأخيرة.

فبعد مرور ثلاثة أسابيع من عمر الدوري المصري، تبدو هذه النسخة قوية، خاصة إذا نظرنا أن الأهلي لم يلعب أي مباراة بعد.

فالموسم الجاري شهد 76 هدفا حتى الآن بعد ثلاثة اسابيع من عمر المسابقة، وهو المعدل الجيد بالمقارنة بالمواسم السابقة.

وسجل الزمالك ستة أهداف في مباراة الجيش وتعادل أمام الشرطة بدون أهداف، ولم يلعب الأهلي بسبب المشاركة في كأس الكونفدرالية.

وفي الموسم المنصرم، 2013-2014 شهدت أول ثلاث أسابيع في الدوري 57 هدفا، كان للزمالك هدفين فقط سجلهما أمام المصري وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد للدراويش، وسجل الأهلي 4 أهداف، هدفين في مرمى الإنتاج وآخرين أمام سموحة.

وعن موسم 2012-2013 الملقب بـ(دوري الشهداء)، فقد كانت أسوأ انطلاقة في أخر خمس سنوات حيث سُجل 40 هدف فقط.

سجل الزمالك في أول ثلاثة أسابيع ستة أهداف، هدفين في مرمى الاتحاد وثلاثة أهداف في مرمى الشرطة وهدف في مرمى الداخلية، وسجل الأهلي هدفين فقط، هدف في شباك غزل المحلة وأخر في مرمى وادي دجلة.

يذكر ان هذا الموسم لم يكتمل بسبب أحداث 30 يونيو مما أدى لتوقف النشاط.

الانطلاقة الأفضل

وأما عن موسم 2012-2011 فكانت هي الأفضل برصيد 79 هدف سُجلوا في الثلاثة أسابيع الأولى من عمر المسابقة.

لم تكن الأفضل فقط في انطلاقة المسابقة بل أيضا للزمالك الذي سجل سبعة أهداف، ستة منها في شباك غزل المحلة وهدف في طلائع الجيش.

وفي نفس الموسم سجل الأهلي هدفين، هدف في مرمى الحدود وأخر في مرمى الجونة.

يذكر ان هذا الموسم لم يكتمل بسبب مذبحة بور سعيد.

وفي موسم 2011-2010 كانت غلة الأهداف في أول ثلاث أسابيع 64 هدف ، سجل فيهم الزمالك خمسة أهداف، هدفين في مرمى الحدود وأخرين في مرمى بتروجيت وهدف وحيد في شباك إنبي، وسجل الأهلي هدفين فقط هدف في شباك الجيش وأخر في شباك المصري.