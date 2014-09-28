لاعب ألمانيا فاقد الذاكرة في نهائي المونديال - ' طلب شارة القيادة واللعب كحارس مرمى '

بالتأكيد هو نهائي لن يمح من ذاكرة لاعبي منتخب ألمانيا لتتويجهم بكأس العالم، ولكن ليس التتويج فقط هو السبب بل حديث كريستوف كرامر " فاقد الذاكرة " الكوميدي سببا لإبقاء المباراة في الأذهان للأبد.

كريستوف كرامر لاعب وسط ألمانيا تعرض لفقدان للذاكرة مؤقت بعد اصطدامه بإيزيكل جاراي مدافع الأرجنتين في مباراة نهائي كأس العالم البرازيل 2014.

طالع - كرامر فقد الذاكرة مؤقتا في نهائي المونديال بعد اصطدامه بجاراي

أول لقاء لكرامر في المونديال كان النهائي، وذلك بعد إصابة سامي خضيرا قبل دقائق قليلة من المباراة، ولكن خرج كرامر في الدقيقة 31 من الشوط الأول بعد حادثة التصادم مع المدافع الأرجنتيني.

القائد فيليب لام، الحارس مانويل نوير ومهاجم الماكينات توماس مولر، كشفوا حديثا كوميديا دار بينهم وبين كرامر بعد حادثة التصادم.

حديثا كوميديا كشفه الثلاثي مع "التلفزيون الألماني" جعل الثلاثي يطالب يواخيم لوف المدير الفني للماكينات بضرورة إخراج اللاعب سريعا من الملعب، قبل حدوث كارثة !

فيليب لام

قائد الألمان بدأ بكشف حديثه مع كرامر بعد التصادم مباشرا.

وقال لام: " في البداية لم أكن قلقا من إصابة كرامر، لقد لعب بشكل طبيعي بعد عودته للملعب، ولكن الأمور بدأت تسير بشكل غير طبيعي".

و أضاف " لقد أتى لي وطلب مني أخذ شارة القيادة!".

" ليس ذلك فحسب، بل ذهب إلى حكم المباراة وطلب منه تبادل القمصان، وقتها علمت أن الأسوأ قد يأتي".

واختتم" كان لابد من إيقاف الأمور قبل أن تصبح أسوأ".

مانويل نوير

الحارس الألماني هو الأخر كشف تفاصيل طريفة في حديثه مع كرامر عقب التصادم مع جاراي.

وقال نوير: "في البداية كان بخير، حتى بدأت تظهر تصرفات غريبة من اللاعب".

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و أضاف " أثناء متابعتي له رأيت تصرفات وحركات غريبة، حتى أتى لي وقال " نوير .. أتركني ألعب كحارس مرمي".

وقتها علم نوير أفضل حارس في المونديال، أن كارثة قد حلت على كرامر نتيجة الإصابة، وطلب من لوف إخراجه سريعا من الملعب.

توماس مولر

هجوم الألمان أيضا لم يخلو من مواقف كرامر الكوميدية، بل كانت أكثرها غرابة.

وكشف مولر حديثه مع كرامر، وقال: " حتى الآن فأنتم تعلمون بأنه فقط سألني إذ كان هذا النهائي أم لا؟ ولكن هذا السؤال كان أقل الأضرار".

و أضاف " في البداية لقد قال لي يا"جيرد" (يقصد الأسطورة السابقة جيرد مولر) وبارك لي بفوز نهائي كأس العالم ١٩٧٤!!".

تهنئة كانت الأغرب في مسيرة مولر الكروية، والسبب كرامر.

وأكمل مولر حديثه مبتسما: " الجماهير كانت رائعة في النهائي، ولكن يبدو أن كرامر كان يشاهد الجماهير في ملعب أخر فقال لي " يا الله الأجواء تبدو رائعة في الرور ستاديوم !".

وأختتم مولر: " الأمور كانت يجب أن تقف عند هذا الحد، لأن لا أحد يعلم ما كان سيقوم بفعله، ربما كان لينزع بنطال الحكم !".

روى نيكولا ريتزولي

نيكولا ريتزولي حكم المباراة النهائية كان قد تحدث من قبل حول حديث طريف دار بينه وبين كرامر بعد الحادثة.

وقال الحكم في تصريحات نشرتها جريدة "جارديان البريطانية " في وقت سابق: " بعد الاصطدام كرامر جاء لي وسألني.. هل هذه المباراة النهائية؟ ظننت أنه يمزح معي مما اضطره لإعادة السؤال وقالي لي أريد أن أعرف إذا كانت هذه المباراة النهائية أم لا".

و أضاف " عندما قلت نعم قال لي شكرا كان مهما بالنسبة لي أن أعرف".

وتوجت ألمانيا بالنجمة الرابعة من الأراضي البرازيلية بعد الفوز على الأرجنتين بهدف قاتل في المباراة النهائية بأقدام ماريو جوتزه.

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تتويج سيظل في الذاكرة، ذاكرة فقدها كرامر لدقائق فكان قريب من فعل كارثة، مرت على خير.

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