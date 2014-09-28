فان بيرسي: الفوز على وستهام قيمته أكثر من 3 نقاط

إفي - قال الهولندي روبن فان بيرسي، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الفوز الذي حققه فريقه السبت على وستهام 2-1 كان حيويا من أجل استعادة المعنويات والثقة.

وقال اللاعب الذي سجل أمس هدفه الخمسين بقميص (الشياطين الحمر) إن الفوز في لقاء السبت "يعادل أكثر من ثلاث نقاط". وخسر مانشستر يونايتد في الجولة السابقة أمام ليستر سيتي 5-3 ، رغم أنه كان قد تقدم 1-3 ، وأعاد له فوزه الثاني هذا الموسم بفضل هدفين لفان بيرسي وواين روني شيئا من الثقة المفقودة.

وطرد روني لاحقا للخشونة مع ستيوارت داونينج، وكان على فريق المدرب الهولندي لويس فان جال الحفاظ على انتصاره بعشرة لاعبين.

وقال فان بيرسي لقناة النادي التليفزيونية "كان ذلك الفوز حيويا تماما للحصول على النقاط الثلاث، كي نستعيد نحن والجماهير إيماننا.. لقد كانوا خلفنا وكان الأمر عظيما تماما".

وأضاف "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقا في الشوط الأول، لكن في الثاني كانت الأمور مختلفة بسبب البطاقة الحمراء. في بعض الأحيان كانت الأمور عصبية، لكن الجميع كافحوا بقوة".

وعلق مهاجم أرسنال السابق على تسجيله 50 هدفا في 81 مباراة مع النادي بقوله "إنها إحصائية رائعة.. أود التحسن أكثر بعض الشيء. يرغب المرء دائما في التحسن والتطور، لكن تسجيل 50 هدفا في 81 مباراة معدل جيد".