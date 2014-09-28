بالفيديو - خيتافي يتقدم سبعة مراكز في الدوري الإسباني بالفوز على مالاجا

(إفي): تقدم نادي خيتافي سبعة مراكز في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تغلبه يوم الأحد على ضيفه مالاجا بهدف في الجولة السادسة من البطولة.

سجل هدف اللقاء الوحيد ميجل هيريرو (ق25) من تصويبة متحركة باغتت الحارس الكاميرون الدولي إدريس كاميني.

وبعد مرور ست جولات من البطولة، لم يحقق خيتافي سوى انتصارين فقط فيما خسر أربع مرات، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف زائره الأندلسي.

ودخل فريق العاصمة الصغير المباراة وهو في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بفارق نقطة أمام قرطبة متذيل الترتيب.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي ويلينجتون قائد مالاجا في الوقت بدل الضائع للإنذار الثاني.

شاهد - هدف فوز خيتافي في مرمى مالاجا