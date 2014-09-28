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بالفيديو - نابولي يستعيد انتصاراته دون تألق أمام ساسولو

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بالفيديو - نابولي يستعيد انتصاراته دون تألق أمام ساسولو بالفيديو - نابولي يستعيد انتصاراته دون تألق أمام ساسولو

(إفي): استعاد نابولي المتخبط هذا الموسم انتصاراته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحقق ثاني انتصاراته يوم الأحد على حساب مضيفه ساسولو بهدف في الجولة الخامسة من البطولة.

سجل هدف اللقاء الوحيد الجناح الإسباني خوسيه كاييخون (ق28) بعد هجمة صنعها من الجانب الأيسر زميله السابق في ريال مدريد، المهاجم الأرجنتيني جونزالو إيجواين.

لم يقدم فريق الجنوب العرض المنتظر، وكاد أن يخرج متعادلا لولا العارضة التي حرمت ساسولو من هدف قبل النهاية بدقيقتين، بعد تصويبة للاعب فديريكو بيلوزو ارتطمت بالمدافع الكولومبي كاميلو زونييجا.

ولم يكن نابولي قد حقق أي فوز منذ تغلبه في الجولة الافتتاحية للبطولة على مضيفه جنوه بهدفين لواحد، حيث خسر بعدها مرتين وتعادل مرة.

وبدا أن فريق المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز قد تعرض لصدمة نفسية إثر خروجه من الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، على يد أثلتيك بلباو الإسباني.

فوز نابولي رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف ميلان الذي تتبقى له مباراة.

وتجمد رصيد ساسولو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث من القاع.

شاهد - هدف فوز نابولي في مرمى ساسولو

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فيديو اليوم السابع

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