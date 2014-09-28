والد نيمار يمثل أمام محكمة إسبانية الأربعاء

(إفي): يمثل والد نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة يوم الأربعاء المقبل أمام القاضي بابلو روز، للإدلاء بإفادته حول العقد الذي وقعه إلى جانب نجله لدى انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وتجري السلطات الإسبانية تحقيقات للاشتباه في وقوع اختلاس من جانب رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل خلال تنفيذ الصفقة، فضلا عن تهرب من الضرائب من جانب النادي بقيمة 9.1 ملايين يورو.

واستدعى قاضي المحكمة الوطنية لنفس ذلك اليوم المدير المالي لنادي برشلونة، نستور لاميلا، للإدلاء بشهادته بشأن صفقة التعاقد.

وتم توقيع عقد نيمار يوم الثالث من يونيو عام 2013 بين اللاعب ووالده كطرف أول، وروسيل والرئيس الحالي للنادي جوسيب ماريا بارتوميو كطرف ثان، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى 29 يوليو 2013 ، لمدة خمسة أعوام.

وكلفت القضية روسيل منصبه بعد توجيه اتهام له في 22 يناير الماضي، لكنه لم يدل بشهادته سوى في 22 يوليو أمام روز للدفاع عن شرعية العقود التي أفضت إلى التعاقد مع نيمار دا سيلفا، مؤكدا أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو.

وبدأ التحقيق في القضية بعد محضر حرره عضو النادي جوردي كاسيس، الذي وسع نطاق الاتهام لاحقا ليشمل بارتوميو ونائب رئيس النادي للشئون المالية خافيير فاوس.

لكن القاضي روز رفض الجمعة توجيه اتهامات إلى أي منهما، على اعتبار عدم وجود أدلة تشير إلى تورطهما.