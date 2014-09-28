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اختيار «فتاة المصنع» لتمثيل مصر في الأوسكار

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اختيار «فتاة المصنع» لتمثيل مصر في الأوسكار اختيار «فتاة المصنع» لتمثيل مصر في الأوسكار

 

فيلم فتاة المصنع

حسمت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل نقابة السينمائيين المصرية، مصير الفيلم المصري الذي سيمثل في مسابقة الأوسكار للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي.

وعقدت اللجنة اجتماعا، اليوم السبت، بنقابة السينمائيين، واستقرت بعد التصويت على اختيار فيلم “فتاة المصنع” للمخرج محمد خان، وبطولة ياسمين رئيس وهاني عادل من أجل المشاركة في المسابقة العالمية.

وفي تصريحات لـ”العربية.نت”، أكد مصدر مطلع أن عشرة من أعضاء اللجنة هم من حضروا، على الرغم من كون عدد الأعضاء هم 17 عضوا، ومع ذلك فالقانون يجيز التصويت والاختيار في تلك الحالة، ويُحسم الأمر بالنصف زائد واحد.

ومن بين الأسماء التي غابت عن التصويت والاختيار، يسرا وميرفت أمين، إضافة إلى المنتج محمد العدل.

والأفلام التي تنافست على المشاركة في المسابقة العالمية هي ثلاثة: “لا مؤاخذة” الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مطلع العام الجاري، وحصل على إشادة نقدية كبيرة، وشارك في بطولته كندة علوش وهاني عادل، وفيلم “فتاة المصنع” للمخرج خان الذي عاد به إلى السينما بعد غياب طويل، وشارك من قبل بمهرجان دبي السينمائي الدولي، وحصد عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل ممثله لياسمين رئيس.

أما الفيلم الثالث الذي نافس على الترشيح فهو “الفيل الأزرق” الذي عرض مؤخرا وقام ببطولته كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم، وحقق إيرادات مرتفعة، تجاوزت الثلاثين مليون جنيه. وأشاد النقاد بالفيلم كثيرا.

وعلمت “العربية.نت” أن التنافس كان بين فيلمي “الفيل الأزرق” و”فتاة المصنع”، إلا أن أغلبية المتواجدين قرروا اختيار فيلم خان، خاصة أنه يحتوي على مادة مختلفة من الممكن أن تتنافس وتحقق شيئا في مسابقة الأوسكار.

ومن المتوقع أن تقوم النقابة خلال الساعات المقبلة بالإعلان الرسمي عن الفيلم الفائز الذي وقع عليه الاختيار من أجل المشاركة، وبعدها تخاطب النقابة أكاديمية الأوسكار من أجل إعلامها بالفيلم الذي يمثل مصر، وتتولى إرسال نسخة الفيلم المشارك.

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