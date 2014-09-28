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القبض على المتهمين بقتل طباخ أثناء سرقة سيارته بالشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على أربعة متهمين بينهم عاطل وزوجته واثنين آخرين لقيامهم بقتل طباخ أثناء محاوله لسرقة سيارته بالإكراه بطريق فاقوس بمحافظة الشرقية .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع “على سالم عطيه مرجان” طباخ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر من الجهة اليسرى ادعاء تعدى من أخرين حال سيره بالسيارة بأحد الطرق الفرعية بفاقوس، فوجئ بمجهولون يطلقون أعيرة النارية فى محاولة لسرقة سيارته، مما أسفر عن وفاته فى الحال .

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط الجناة أسفرت جهوده إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من “محمود عبد الحليم عبد المنعم مكاوي” شقيق زوجة المجني عليه وزوجته “عايدة محمد علي متولي” ، فؤاد محمد ابراهيم حسن ، حسام محمد عبدالحميد حسن “.

تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهمه الرابعة بقصد سرقة سيارة المجني عليه ومساومته مقابل إعادتها.

وأضافوا بقيام الأول بإستدراج المجني عليه بالسيارة قيادته، وقيام الثاني والثالث بتعقب السيارة واستيقافهم بغرض سرقة السيارة بالإكراة وحال قيام المجني عليه بمقاومتهم، قام المتهم الثاني باطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته أحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته وفروا هاربين .

تم ضبط السلاح المستخدم في الحادث بإرشاد المتهم الثاني وبخزينتها 8 طلقات لذات العيار .7103_709973842426721_1451389280179455777_n

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