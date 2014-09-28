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وزير النقل يقرر صرف مكافأة شهرين للعاملين بميناء دمياط

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قرر المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، صرف مكافأة قدرها شهرين للعاملين بهيئة ميناء دمياط، تقديرًا للجهد المبذول في تطوير العمل بالميناء، فيما قدم اللواء بحري عبدالقادر درويش، شيكًا بمليون جنيه كمشاركة من ميناء دمياط لمبادرة تحيا .

وفي سياق متصل، رفضت سلطات الأمن بميناء دمياط السماح للعاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات بتنظيم وقفة احتجاجية تزامًنا مع زيارة وزير النقل للميناء، الأحد، وذلك للمطالبة بتطوير الشركة وتعميق الغاطس بما يسمح لها باستقبال السفن العملاقة.

وكان «ضاحي» قد قام بجولة تفقدية لميناء دمياط البحرى، رافقه خلالها اللواء محمد منصور، محافظ دمياط، واللواء بحرى عبدالقادر درويش، رئيس هيئة ميناء دمياط، حيث تفقد المعرض التاريخى للميناء، ومركز عمليات الميناء، كما استمع لعرض تقديمى عن معدلات الأداء بالميناء والمحطات العاملة.

وقام رئيس الهيئة بعرض عن المشروعات المقامة حاليًا بالميناء، والتي تخص البنية التحتية، وتهدف إلى تحسيـن الخدمة للسفن والعملاء، كما تفقد الوزير خلال جولته داخل الميناء منطقة صوامع الغلال التابعة لهيئة السلع التموينية، وأعمال الإنشاءات الجارية لصومعة الغلال الجديدة بطاقة 170 ألف طن، والمساحات الشاغرة بالمنطقة لوضع التصور النهائي لهذه المنطقة وتحويلها إلى مركز للغلال على مستوى الشرق الأوسط.

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