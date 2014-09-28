وزير التموين يفتتح معرضا للحوم والسلع بتخفيضات 30%

افتتح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، معرضا للحوم والسلع الغذائية في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بمدينة نصر، ويشمل لحوم وبقوليات وخضر وفاكهة بتخفيضات في الأسعار تتراوح بين 15% و30 % عن أسعار السوق.

وقال حنفي، في تصريحات له خلال الافتتاح، إن المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار مخفضة، تتناسب مع دخول المواطنين، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن المعرض يوجد به عجول بقري حي بسعر 27 جنيه للكيلو، ولحوم سودانية طازجة بسعر 35 جنيها، وموزة برازيلي بـ37 جنيها، ولحوم فخذة بـ40 جنيها، ولحوم برازيلي بـ40 جنيها، ولحوم من أورجواي بسعر 45 جنيها، وضاني أسترالي بالشاش مجمد بـ38 جنيها، وضاني قطع بـ40 جنيها، وكبد وقلوب طازجة بسعر 55 جنيها.

وأكد وزير التموين أنه تم وضع خطة سيتم تنفيذها خلال عيد الأضحي، تتضمن تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة والطباقي في المحافظات، التي لم يتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة فيها، بحيث تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتوفير الخبز للمواطنين، مع متابعة المخابز التي تم تطبيق المنظومة فيها، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة إنتاج الخبز المدعم، مطابقا للمواصفات والأوزان المقررة، وأنه سيتم زيادة كميات الدقيق للمخابز والمستودعات على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع بها ومدى جودتها وضبط المخالفين.

وقال حنفي إنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على زيادة المعروض من البوتاجاز يوميا، مضيفا أنه سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية والسودانية والإثيوبية، وأنواع أخرى مذبوحة ومجمدة ومبردة، وجميع السلع الغذائية الأساسية من سكر وزيت وأرز ودقيق، وغيرها بالمجمعات الثلاث، وهي النيل والأهرام والإسكندرية، وفروع شركتي الجملة بتخفيضات كبيرة في الأسعار، فضلا عن إقامة معارض وشوادر للحوم البلدية الحية والمذبوحة والمجمدة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والاستثمار.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة عملية صرف السلع التموينية للمواطنين، من خلال شركتي الجملة والبقالين التموينيين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان الوزارة، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية في مختلف المحافظات، لمتابعة الحالة التموينية بشكل يومي، على أن يتم إخطار قطاع الرقابة بالوزارة بتقرير يومي خلال إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين.

وأكد أنه سيتم تكثيف الحملات على محلات الذهب والفضة، للتأكد من سلامة المشغولات الذهبية المعروضة، ودمغها بالدمغات الحكومية المعتمدة وسلامة الأوزان، والمرور على محلات بيع وتداول الملابس والأقمشة والأحذية، للتأكد من معلومية مصدرها وبيعها بالأسعار المقررة.

ولفت إلى أنه سيتم إلغاء راحات المفتشين خلال فترة العيد، إلا في حالة الضرورة القصوى، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، مثل الطب البيطري والصحة، للمرور على المحلات للتأكد من سلامة السلع التي تطرح بالأسواق خلال أيام العيد، خاصة في المخازن والثلاجات وفي أماكن الحفظ، وذلك من خلال المتابعة اليومية لجميع السلع، والمرور على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة الطيور والدواجن والأسماك، وبيعها بالاسعار المقررة.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بائعي خبز الأرصفة، للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، مع تكثيف الحملات على مخابز القطاع العام، لضمان توفير الخبز طوال اليوم، مع المرور الدائم من قبل مفتشي التموين على مستودعات البوتاجاز لحل أي مشاكل تعترض عمليات التوزيع.