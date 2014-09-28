النطق بالحكم على «نظيف والعادلي» في «اللوحات المعدينة» 29 ديسمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة، قضية «اللوحات المعدنية»، المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، للنطق بالحكم في جلسة 29 ديسمبر المقبل، وكلفت النيابة العامة بضم المرسوم رقم 810 الصادر من وزارة المالية إلى ملف القضية.

وقال المحامي فريد الديب، إن موكله كان هدفه تحقيق المنفعة العامة والقضاء على الإرهاب بهذه اللوحات المعدنية، لكن جزاؤه كان السجن، وطلب «نظيف» من المحكمة رفع الظلم عنه والحكم ببرائته من الاتهامات المنسوبة إليه.

وسمحت المحكمة للعادلي، بالخروج من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه، وقال إنه لم يتناول الجوانب القانونية التي تحدث عنها دفاعه ولكن يتحدث باعتباره شخصًا تولى منصبًا كوزير للداخلية لمدة 14 عاماً، وأنه يتحدث نتيجة استشعار الظلم.

وتابع «العادلي» مرافعته بأن الاقتصاد القومي لم يتأثر بالدمار الذي شهده العالم وساهم في هذا المناخ السياحي حيث وصل عدد السائحين الذين وفدوا إلى مصر فى عام 2008 إلى 8 مليون سائح، وفي 2010 وصل عددهم إلى 14 مليون.

وأشار إلى بداية الفكرة، ترجع إلى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وقال: «غالي وزير مالية نادر وعلى مستوى عال من الكفاءة، فى عام 2007 عرض تغيير اللوحات المعدنية»، مضيفًا: «أخبرت غالي أنه لن يحمل وزارة الداخلية أي تكلفة فأخبره بأنه في حالة تصنيع هذه اللوحات لن تتعرض الوزارة إلى مصاريف»، وأوضح أنه وافق على العرض بسبب قضية يعيشها لسنوات كثيرة متمثله في الإرهاب.

وقال إن عملية تزوير اللوحات المعدنية منتشرة، كما أن النقابات والهيئات تقوم بوضع شعارها على اللوحات، وأدت إلى حدوث مشاكل كثيرة للمرور، وزاد من المشكلة أن مع ازدياد عدد السيارات عجزت الشركة المتعاقدة مع الوزارة عن توفير اللوحات فجعلت المواطن إما أن يسير دون لوحات أو يصنع لوحه بنفسه ويدون عليها رقمًا».