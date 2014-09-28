الإسماعيلي يرفض التفريط في نجومه للمنتخب الأوليمبي

رفض الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو التنازل عن لاعبي الفريق للمنتخب الأوليمبي خلال مباريات الدوري.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قد تقدم باقتراح لإتحاد كرة القدم بالحصول على اللاعبين المختارين وابعادهم عن مباريات فريقهم الرسمية.

وأوضح أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي لـFilGoal.com أنه من الصعب أن نقبل التنازل عن لاعبي الفريق للدخول في معسكر للمنتخب الاوليمبي لأن الفريق يضم عدد كبير من اللاعبين الأساسيين المنضمين أو المرشحين للانضمام للمنتخب وبالتالي سوف يتأثر الفريق في حالة غيابهم.

ويذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قد قرر ضم أربعه من لاعبي الإسماعيلي وهم محمود حمد ومحمود متولى وعبد الرحن حسان وشكرى نجيب.

وتابع الأفضل أن يستمر هؤلاء اللاعبين ضمن صفوف فريقهم خاصة في المباريات الرسمية لأنه يمثل احتكاك قوى لهم.