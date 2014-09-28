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شوقي غريب غاضبا: منتخب مصر ' مشاع '

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شوقي غريب غاضبا: منتخب مصر ' مشاع ' شوقي غريب غاضبا: منتخب مصر ' مشاع '

انفجر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في وجه الانتقادات التي تعرض لها منذ خسارة الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا 2015 أمام السنغال ثم تونس.

منتخب مصر يستعد لمواجهة بتسوانا ذهابا وإيابا في مرحلة المجموعات من التصفيات المرشحة للبطولة التي تقام في المغرب.

وقال المدير الفني للفراعنة عبر قناة MBC Masr: "منتخب مصر تحول إلى مشاع.. كل من يريد أن يسب أحدا، يقرر أن يسب شوقي غريب".

وتابع "نحن في مرحلة بناء.. هل تعرفون أن الفريق الذي ضم محمد أبو تريكة نفسه لم يستطع الوصول لأمم إفريقيا".

وغاب منتخب مصر عن أمم إفريقيا مرتين متتاليتين، الأولى في عهد المدير الفني حسن شحاتة، والثانية مع المدرب الأمريكي بوب برادلي، قبل أن يتولى غريب المسؤولية.

وأضاف غريب غاضبا "هل لأني لا أتحدث كثيرا في وسائل الإعلام، يتدخل الجميع في عملي، ويتحدث كمدرب لمنتخب مصر؟".

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